Multa di 2mila euro al Como 1907. Il motivo, il rientro ritardato in campo a Firenze nella seconda parte del match. Il dispositivo parla di ammenda “a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio del secondo tempo”.

I lariani allo stadio Franchi hanno vinto per 2-0 e ora sono attesi dalla gara casalinga con la capolista Napoli. Reduce da due turni di stop per squalifica, tornerà a disposizione il centrocampista azzurro Alieu Fadera. Dopo la 25esima giornata sono stati fermati dal giudice sportivo per un turno di campionato Leoni (Parma), Bradaric (Hellas Verona), Gosens (Fiorentina), Izzo (Monza), Masina (Torino) e Rovella (Lazio).