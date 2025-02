Allenamento di rifinitura aperto al pubblico allo stadio Sinigaglia per il Como. La seduta ha preso il via alle 12.30. Un folto numero di tifosi ha accolto l’appello della società in vista della partita contro la capolista Napoli, che si gioca domani, sempre alle 12.30. Nel pomeriggio è poi attesa la conferenza stampa di mister Cesc Fabregas, con la presentazione dell’incontro e gli aggiornamenti rispetto ai giocatori infortunati.

La 26esima giornata di serie A ha preso il via ieri sera con la sfida Lecce-Udinese, terminata 1-0 per i friulani. Le prossime gare, oggi, alle 15, saranno Parma-Bologna e Venezia-Lazio.