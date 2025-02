Spaccio nei boschi di Olgiate Comasco. I carabinieri hanno smantellato un bivacco in un’operazione condotta assieme ai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna. L’area d’intervento è stata la località “molino del trotto”, dopo una lenta e meticolosa ricognizione, hanno individuato un punto di spaccio riuscendo a bloccare un 28enne marocchino, senza fissa dimora, trovato in possesso, nel corso della perquisizione, di 42 grammi di cocaina, 45 grammi di eroina, 647 euro e 120 franchi svizzeri oltre ad un un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

L’uomo, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Domani, lunedì 24 febbraio, sarà giudicato con rito direttissimo in tribunale a Como.