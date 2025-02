Chiusura totale della strada provinciale 37 “Tavernerio – Brunate” nel Comune di Albese con Cassano. La chiusura, temporanea e notturna, è necessaria per la messa in sicurezza di un edificio privato lungo via Vittorio Veneto. Vietata quindi la circolazione nel tratto tra l’intersezione con via Prato e l’intersezione con via IV Novembre, dalle 22 domani alle 05 di sabato e poi ancora dalle 22:00 di sabato 1 marzo alle 05 di domenica.

L’impresa che si occupa dell’intervento provvederà alla delimitazione dell’area di cantiere e alla predisposizione della segnaletica, oltre all’indicazione della viabilità alternativa. L’apertura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia dovrà avvenire previo ripristino delle condizioni di sicura percorribilità. L’impresa, inoltre, dovrà riaprire immediatamente al traffico veicolare la strada provinciale, qualora le lavorazioni terminassero in anticipo rispetto ai tempi previsti.

Senso unico alternato a Blevio

Senso unico alternato sulla strada provinciale 583 “Lariana” nel Comune di Blevio. Per consentire l’installazione di impianti di emergenza nella galleria Blevio I, la circolazione nel tratto interessato dai lavori sarà regolata da semaforo, dalle 9 alle 17 dal 3 al 7 marzo.