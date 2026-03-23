Regina e Variante della Tremezzina, due riunioni convocate per il 2 e il 15 aprile

Dopo il fallimento, nel giro di 24 ore, della sperimentazione per la gestione della viabilità sulla Statale Regina con l’installazione di semafori fissi e senso unico alternato tra Colonno e Griante, si fa sempre più incerto il futuro che riguarda la circolazione sulla trafficata arteria in vista della ripartenza a pieno ritmo del cantiere della Variante della Tremezzina, prospettata per aprile ma che probabilmente slitterà ancora.

Due questioni legate a doppio filo, visto che i lavori per la Variante 7 giorni su 7, ipotizzati nell’ultimo tavolo regia di cantiere, porteranno inevitabilmente un aumento del traffico di mezzi pesanti sulla Regina, che si andranno ad aggiungere al flusso che ad ogni stagione turistica si riversa sul Lago.

E in attesa della terza riunione del tavolo regia di cantiere a Menaggio, non ancora fissata – l’ultima si è svolta lo scorso dicembre – sono stati convocati due incontri che vedranno al centro il tema Variante. Il primo è quello in programma il prossimo 2 aprile in prefettura a Como. La convocazione, firmata dal prefetto Corrado Conforto Galli, è indirizzata ai sindaci dei comuni coinvolti, da Argegno a Menaggio, all’assessore regionale Alessandro Fermi, al presidente della provincia Fiorenzo Bongiasca, ad Anas, a questura e polizia stradale. Da Anas si attendono notizie sul passaggio al collegio consultivo tecnico della perizia di Variante e la conseguente approvazione del cronoprogramma definitivo per la prosecuzione dei lavori. Contattata su questi temi, Anas non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

Intanto, è stata firmata anche la convocazione di una nuova riunione del Cio, il Comitato Istituzionale Occidentale, in programma il 15 aprile nell’aula magna della scuola primaria di Menaggio. “Parleremo anche di Variante e di quello che emergerà nel tavolo del 2 aprile, dove credo ci sarà un confronto in seguito alla sperimentazione viabilistica proposta da Anas – spiega il sindaco di Menaggio e presidente del Cio, Michele Spaggiari – Speriamo poi di avere novità da Anas sulla ripresa a pieno ritmo del cantiere e sul cronoprogramma. Il 15 aprile si parlerà anche di altro, – conclude Spaggiari – un altro tema all’ordine del giorno è la richiesta di mantenere il riconoscimento di sede disagiata del distaccamento dei vigili del fuoco di Menaggio”.