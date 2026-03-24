Trenord potenzia i collegamenti con laghi e Malpensa per l’arrivo della bella stagione

La bella stagione è alle porte e la voglia di partire per concedersi qualche giorno lontano da casa comincia a farsi sentire. E così, da sabato 28 marzo, Trenord potenzia i collegamenti, in particolare con l’aeroporto di Malpensa e con i laghi, meta sempre più amata dai turisti. Nuovi collegamenti, quindi, dal prossimo sabato e per tutti i fine settimana.

Weekend e bella stagione, Trenord potenzia i collegamenti con laghi e Malpensa

Tornano anche i “treni del mare”, di sabato e nei festivi, che assicureranno 10 corse giornaliere tra Lombardia e Liguria, effettuate in collaborazione da Trenitalia e Trenord. Partenze previste anche da Como verso le spiagge della Riviera di Levante e di Ponente. Per Malpensa, Trenord prevede invece 6 nuove corse serali, da sabato 28 marzo a lunedì 28 settembre. Nei weekend sarà esteso l’orario del servizio sulla linea che dalla stazione di Cadorna porta fino al terminal 1 e 2, mentre la domenica e il lunedì saranno aggiunte 4 corse all’orario mattutino di avvio del servizio. Al collegamento Milano Cadorna-Malpensa si aggiunge poi la linea Milano Centrale-Malpensa-Gallarate, attiva dalle 4 di mattina all’una di notte.

Il collegamento con il Lago di Como e il Lago Maggiore sarà potenziato da domenica 29 marzo a domenica 27 settembre, con due corse in più per ciascuna direttrice, una al mattino e una alla sera.

Parla di “progetto di successo” l’assessore regionale ai Trasporti, Franco Lucente, che sottolinea quanto il servizio continui a essere gradito dai viaggatori. “I numeri ci dicono che sono sempre di più i cittadini che scelgono il treno per viaggi di piacere, all’insegna di una mobilità sostenibile e sempre più efficiente”, sottolinea ancora l’assessore Lucente. Un’iniziativa che va incontro alle esigenze di cittadini e viaggiatori, in un periodo particolarmente importante per il turismo lombardo, con i laghi in prima fila, ma non solo.