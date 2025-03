Il Congresso cittadino di Forza Italia che si è svolto oggi al centro polifunzionale Nerolidio Music Factory di via Sant’Abbondio a Como ha designato Davide Gervasoni segretario cittadino del partito. Impiegato, classe 1979, già consigliere comunale, Gervasoni è militante da lunghi anni in Forza Italia. Nella segreteria cittadina sono stati eletti Helga Bellugi, Luca Biondi, Luigi Bianchi, Luigi Bottone, Francesca Busana, Diego Cecchetto, Christian Plotegher, Andrea Racheli, Anita Renzi, Luca Signorini ed Etta Sosio.

L’assemblea è stata presieduta dal deputato di Forza Italia Stefano Benigni, vicesegretario nazionale del partito e segretario nazionale del movimento giovanile azzurro e ha visto la partecipazione dell’onorevole Alessandro Sorte, coordinatore regionale di Forza Italia in Lombardia. Ha portato i suoi saluti al congresso Stefano Molinari, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia e ha mandato i suoi saluti all’assemblea il segretario provinciale della Lega, Laura Santin.

Il neosegretario cittadino Davide Gervasoni ha parlato delle prossime sfide che attendono Forza Italia nel capoluogo lariano. “Nel 2027 la nostra città sarà chiamata a scegliere una nuova amministrazione comunale – ha detto – Forza Italia deve farsi trovare pronta, protagonista di un progetto politico ambizioso e concreto, capace di rispondere alle esigenze dei cittadini e di riaffermare i valori di buon governo che ci contraddistinguono. Credo fermamente nelle potenzialità della nostra comunità e nel valore della politica come strumento di cambiamento positivo. La mia esperienza sul territorio e il mio impegno costante mi hanno permesso di comprendere le reali esigenze dei cittadini di Como. Sono pronto a mettere a disposizione le mie competenze e la mia passione per guidare il nostro gruppo verso nuove sfide e importanti traguardi”.

“Con l’elezione del nuovo coordinatore cittadino avviamo una nuova importantissima fase politica, – ha dichiarato il deputato comasco di Forza Italia Paolo Emilio Russo in un messaggio inviato al congresso cittadino – quella che ci porterà a scrivere il programma grazie al quale libereremo la città da una amministrazione autoreferenziale, isolata, che non ha riferimenti ideali né, di conseguenza, una visione della città. Non vogliamo solo far diventare Como grande come un tempo, vogliamo farla diventare ancora meglio. Con più servizi, con più efficienza, senza avere paura dei turisti, che sono una risorsa ma che devono essere gestiti e non trasformarsi in un problema. La città ha moltissime potenzialità di sviluppo e noi dobbiamo assecondare questo processo, governarlo, invece che subirlo come è accaduto sino ad oggi. Vogliamo tornare a investire sulla cultura perché non vogliamo essere soltanto la periferia di Milano e in questo senso andava il riconoscimento del Teatro Sociale di Como quale monumento nazionale che abbiamo votato alla Camera su mia iniziativa. Dobbiamo costruire la Como del futuro conoscendo e valorizzando la sua storia gloriosa e per questa ragione vogliamo far crescere eccellenze come il Museo della Seta”.

“Le prossime elezioni amministrative ci devono vedere protagonisti, abbiamo l’autorevolezza per poter rivendicare che il prossimo sindaco di Como sia di Forza Italia – ha detto Alessandro Sorte – All’interno di un quadro di sempre più marcato protagonismo di Forza Italia in Europa e a livello nazionale. è ora che anche sul Lario cominciamo a osare di più. Sulle amministrative della città siamo pronti a mettere un sindaco azzurro, lo faremo in armonia con i nostri alleati perché crediamo nel centrodestra. Forza Italia cresce con determinazione e autorevolezza anche a Como e rivendica il proprio ruolo di capofila liberale moderato e popolare della coalizione di centrodestra”.

“Como fa parte del collegio in cui sono stato eletto – ha detto l’onorevole Stefano Benigni – e ci tenevo in modo particolare ad essere presente al congresso del capoluogo di provincia per rivendicare anche sul Lario che Forza Italia è sempre più in crescita, con l’obiettivo, come ha detto il nostro segretario Antonio Tajani, di arrivare presto al 20%”.

“L’assemblea cittadina di Forza Italia con cui prosegue la stagione congressuale iniziata più di un anno fa con l’elezione della segreteria provinciale ha ribadito con una grande affluenza di pubblico che Forza Italia anche sul Lario c’è – ha dichiarato Sergio Gaddi, segretario provinciale di Forza Italia e consigliere regionale – E lo si vede non solo per il successo della campagna per il tesseramento ma anche per l’attenzione a noi rivolta da tanti amministratori del territorio e dai tanti giovani che si riconoscono nei valori del movimento fondato oltre trent’anni fa da Silvio Berlusconi”.

Al termine del congresso comunale di Como si è svolto, sempre al Nerolidio, il congresso provinciale di Forza Italia Giovani Como, che ha eletto Marco Cappellini, Lorenzo Maria Siena, Michele Torsello e Stefano Uboldi quali delegati provinciali che a maggio a Roma eleggeranno il nuovo segretario nazionale.