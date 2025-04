“A fronte di 38 richieste, solo il comune di Garzeno, 650 abitanti e un’amministrazione leghista, ha ricevuto i finanziamenti, pari a 378.250 euro, dal Bando Dissesti di Regione Lombardia. Com’è possibile? Non un euro agli altri comuni, non un euro alla Comunità montana del triangolo lariano, non un euro al Parco regionale della Valle del Lambro. E i partiti di centrodestra esultano. Ma mi pare una vittoria di cartapesta per la provincia di Como”, è il commento di Angelo Orsenigo, consigliere regionale del Pd, numeri alla mano delle risultanze del bando che intende promuovere il finanziamento di interventi e opere di difesa del suolo, sistemazione di dissesti idrogeologici, manutenzione straordinaria e regimazione idraulica del reticolo idrico minore di competenza comunale.

“Non voglio citare un comune escluso invece di un altro, ma è evidente dall’elenco che forse qualche emergenza è presente anche altrove. Molto probabilmente le risorse sono esigue, visto che, ad esempio, la provincia di Lecco è rimasta completamente a bocca asciutta. Inaccettabile: il tema del dissesto idrogeologico richiede maggiore attenzione. Mi chiedo come l’assessore leghista alla Montagna Sertori possa essere contento di questo risultato. E mi chiedo cosa ne pensa il resto della coalizione che governa la Regione. Mi sembrerebbe veramente assurdo se fosse soddisfatta, considerato che la provincia di Como è stata praticamente snobbata”, aggiunge il dem.

“Ora vogliamo vederci chiaro, perché decine di domande, in situazioni di dissesto importanti, sono rimaste inevase e risulta davvero curioso che praticamente nessuna delle amministrazioni che hanno partecipato al bando avesse i criteri per ricevere i finanziamenti. Faremo i necessari approfondimenti per capire come è stata fatta la selezione”, conclude Orsenigo.