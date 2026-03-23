Non passa la riforma della giustizia. In provincia di Como vince il sì ma non nel capoluogo

Non passa il referendum costituzionale sulla giustizia. Dalle urne, che hanno registrato un’affluenza record, vince il no. Lo spoglio delle schede ha evidenziato che la maggioranza degli italiani non ha creduto nella riforma.

Nell’ambito di un dato nazionale, vanno comunque registrati i numeri territoriali e la provincia di Como e la Lombardia, dicono il contrario.

Sul Lario, infatti, vince nettamente il Sì con il 57,6% contro il 42,4% dei contrari quando mancano meno di cinquanta sezioni alla fine.

Il divario si reduce leggermente a livello regionale dove comunque il 53% degli elettori avrebbe voluto modificare la Costituzione.

Curioso, come detto, il dato di Como città dove, al contrario, l’ha spuntata il no. A quattro sezioni dalla fine dello scrutinio i contrari si attestano al 51% contro il 49% di chi ha barrato la casella del Sì.