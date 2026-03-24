Scontro Fratelli d’Italia-Pd, il post referendum a Como accende la polemica politica

Il post referendum nel Comasco è segnato da un rovente scambio di opinioni tra PD e Fratelli d’Italia. Il voto a livello nazionale ha respinto la riforma sulla giustizia mentre a livello provinciale ha vinto con decisione il sì, in controtendenza però il comune capoluogo. A Como, infatti, i contrari si sono imposti con il 51,1% delle preferenze. Risultati che aprono riflessioni anche in vista delle prossime elezioni amministrative. Entrambi gli schieramenti stanno mettendo a fuoco le contromosse.

In un momento in cui i ragionamenti sono più che aperti lo scontro è anche sul piano della comunicazione. In queste ore in cui analisi e commenti si susseguono il centrodestra ha parlato di politicizzazione del risultato, il Pd ha definito gli avversari “lamentosi”. Toni che non sono piaciuti al coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Alessandro Nardone, che punta il dito contro chi quelle parole le ha pronunciate e cioè il segretario cittadino dem Daniele Valsecchi.