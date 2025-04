(ANSA) – ASSISI (PERUGIA), 29 APR – Parte la quarta edizione della Staffetta blu per l’autismo. La manifestazione, organizzata dalle famiglie di Angsa (Associazione nazionale genitori persone con autismo), coinvolgerà tutte le regioni e sarà al via da Assisi sabato 3 maggio. Filo conduttore il Cantico delle Creature di San Francesco. Due le ragioni che hanno spinto le famiglie Angsa – si spiega in un loro comunicato -a scegliere quest’anno come motivo di fondo il messaggio del Cantico francescano "Camminiamo insieme come fratelli": da un lato la ricorrenza dell’ottavo centenario della lode al creato e dall’altro il suo messaggio "di pace, amore per la natura ed inclusione che dopo otto secoli rimane forte ed attuale". "Stessi valori che caratterizzano le camminate di Staffetta blu" viene sottolineato. I ragazzi con le loro famiglie, insieme ai volontari, alle associazioni ed accompagnatori, percorreranno nei fine settimana di maggio e giugno i sentieri di aree naturali, parchi e riserve delle nostre regioni in un clima di socialità, coinvolgendo migliaia di persone e con la consueta accoglienza e supporto delle realtà locali. La manifestazione si avvale infatti del patrocinio dell’Anci nazionale. Testimonial della Staffetta blu 2025 sarà il professor Luigi Mazzone primario di Neuropsichiatria infantile al Policlinico Tor Vergata ed uno dei maggiori esperti italiani di autismo. Dopo la prima tappa di Assisi, domenica 4 maggio la marcia partirà da Castroreale, uno dei Borghi più belli d’Italia, la colonna siciliana. Nei week successivi, sino alla fine di giugno, prenderanno il testimone i ragazzi delle regioni Piemonte , Molise, Emilia-Romagna, Campania, Valle D’Aosta, Umbria, Lazio, Marche, Basilicata, Veneto, Toscana e Val d’Aosta Puglia e Calabria. (ANSA).