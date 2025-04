(ANSA) – CATANIA, 29 APR – Un’ambulanza del 118, intervenuta a San Gregorio di Catania dove c’era stata una sparatoria in cui un padre ha ucciso il figlio, è stata danneggiata da alcuni giovani. Appena arrivata il personale è stato aggredito verbalmente, ma è stato poi fatto entrare nella villa dove è avvenuto il delitto, ma qualcuno ha danneggiato l’interno dell’ambulanza che dovrà essere riparata e sostituita. "Con profondo rammarico – afferma il presidente della Seus 118, Riccardo Castro – apprendo dell’episodio accaduto questa notte: una nostra ambulanza, impegnata in un intervento di soccorso, è stata colpita. E’ l’ennesimo atto di violenza che suscita forte preoccupazione e indignazione". Il direttivo di Coes Sicilia, che rappresenta gli autisti soccorritori, invita a "non ignorare più la crescente pericolosità che gli equipaggi del 118 affrontano quotidianamente durante le missioni di soccorso", perché "ogni aggressione subita è una ferita per tutti noi, impegnati ogni giorno a salvare vite umane". "Ogni giorno – spiega il Coes Sicilia – siamo esposti a rischi enormi e, per questo, chiediamo con forza maggiore tutela e sicurezza. Rivolgiamo un appello alle istituzioni: aiutateci. La nostra non è una strumentalizzazione. Non chiediamo di essere considerati eroi, né cerchiamo riconoscimenti speciali: chiediamo soltanto rispetto, dignità e sicurezza da parte della cittadinanza e delle istituzioni". Per "lanciare ancora una volta il nostro grido d’allarme, senza creare disservizi e continuando a svolgere con orgoglio il nostro dovere", il Coes annuncia uno sciopero simbolico di tre ore 1 maggio. Dalle 9 alle 12, in tutta la Sicilia, ci sarà uno "sciopero virtuale", una protesta simbolica con l’applicazione di un adesivo nei mezzi di soccorso.Continueremo a garantire regolarmente il servizio, ma sarà chiaro il nostro disagio.Non interrompiamo il servizio perché è essenziale per la salute pubblica. "Il 1 maggio – annuncia il presidente Castro – sarò al loro fianco, come sempre, i ‘miei ragazzi’, per portare loro la mia vicinanza e il mio sostegno nel segno del rispetto e della gratitudine per il lavoro che svolgono ogni giorno con coraggio e dedizione". (ANSA).