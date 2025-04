I lavori sono già cominciati, ma da domani fino al 4 maggio sono previste anche variazioni alla circolazione: la stazione di Como Borghi cambia volto. Nuovi disagi in vista, quindi, per i pendolari. A essere interessata, in particolare, è la direttrice Como Lago-Saronno-Milano Cadorna. Dall’1 al 4 maggio, infatti, per lavori di potenziamento dell’infrastruttura, sarà interrotta la circolazione dei treni fra Como Camerlata e Como Lago. Chi viaggia da Milano, da Saronno o da una delle stazioni successive dovrà inevitabilmente scendere alla stazione di Como Camerlata. Soppresse, quindi, le fermate di Como Borghi e Como Lago. Previsto un servizio sostitutivo su gomma.

Circolazione sospesa dall’1 al 4 maggio tra Como Camerlata e Como Lago: la comunicazione sul sito di Trenord

Previsti, in particolare, interventi per la realizzazione del nuovo sottopasso a Como Borghi, che si inserisce in un più ampio programma di riqualificazione della stazione. Le operazioni prevedono il taglio dei binari, la rimozione della massicciata e lo scavo del terreno. A seguire, con una gru da piazzale Gerbetto (parzialmente chiuso al traffico), verranno posizionate le strutture prefabbricate del sottopasso. Poi sarà ricoperto lo scavo e riposizionata la massicciata ferroviaria, per procedere infine alla posa dei nuovi binari. Seguiranno tutte le prove tecniche di funzionamento dell’impianto. Dall’1 al 4 maggio, i lavori interesseranno anche la banchina del binario 1 (l’unica al momento utilizzabile, dopo la chiusura del binario 2), dove sarà rifatta la pavimentazione e verranno inseriti i nuovi percorsi per ipovedenti.

Il progetto, da oltre 4,6 milioni di euro, è finanziato da Regione Lombardia. I lavori alla stazione di Como Borghi sono iniziati il 7 ottobre 2024, stanno procedendo secondo il cronoprogramma e il termine è fissato per la fine di ottobre. L’obiettivo è realizzare una stazione più moderna, accessibile e sicura.

Cosa prevedono i lavori

Il programma di interventi alla stazione di Como Borghi, più nel dettaglio, prevedono: