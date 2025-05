Nuovo record per il Salone del Libro di Torino: sono stati 231mila i visitatori nei cinque giorni della 37esima edizione, che si è chiusa ieri al Lingotto Fiere. L’anno scorso si era arrivati a quota 222mila.

Il Salone si conferma dunque uno degli appuntamenti culturali più apprezzati in Italia. “Agli eventi nelle 70 sale hanno partecipato 129.360 persone. – fanno sapere gli organizzatori – Gli appuntamenti sono stati 2.647, ai quali si sono aggiunti gli 800 del Salone Off. Il 94,5% dei biglietti è stato comprato online, il 49% dei quali da under 35”.

Tra letture, presentazioni di libri, dibattiti, sono tanti i volti noti che si sono avvicendati nei giorni dell’evento. Politici, giornalisti, scrittori, grandi nomi del mondo dello spettacolo hanno animato i padiglioni del Salone: sono passati, tra gli altri, Elly Schlein, segretario del Pd, il governatore della Campania Vincenzo De Luca, il cantautore Simone Cristicchi, la conduttrice e scrittrice Luciana Littizzetto, la giornalista e conduttrice televisiva Monica Maggioni, il giornalista e autore televisivo Alessandro Robecchi, l’attore, comico, registra e scrittore Antonio Albanese.

Chiusa l’edizione 2025, si guarda già al futuro: come ha annunciato la direttrice Annalena Benini, il prossimo anno il Salone si svolgerà dal 14 al 18 maggio e il Paese ospite sarà la Grecia.