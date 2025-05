Sono 18 i comuni lombardi chiamati al voto in queste elezioni amministrative anticipate, in programma oggi, domenica 25 maggio, e domani, lunedì 26 maggio. Tra questi, anche tre comuni della provincia di Como: Asso, Binago e Cirimido, tutti con meno di 15mila abitanti.

I seggi sono aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15, con l’obiettivo di favorire un maggior afflusso di elettori. In tutta Italia sono 117 i comuni impegnati nella tornata elettorale, di cui 31 con popolazione superiore ai 15mila abitanti, per un totale di quasi 2 milioni di cittadini coinvolti.

In Lombardia, soltanto 4 comuni superano la soglia dei 15mila abitanti e potrebbero quindi andare al ballottaggio l’8 e 9 giugno, giornate in cui si voterà anche per i cinque referendum abrogativi. In totale, sono quasi 188mila i lombardichiamati alle urne oggi e domani. Per nessuno dei 18 comuni si tratta di una scadenza naturale di mandato, ma di elezioni straordinarie.

Nel dettaglio, in provincia di Como: