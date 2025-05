Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche dell’uomo di 80 anni scomparso nella serata di ieri, venerdì 24 maggio, nel territorio comunale di Caglio. Dopo ore di perlustrazioni serrate, nella mattinata di oggi, le unità cinofile impegnate nelle operazioni hanno purtroppo individuato il corpo senza vita dell’anziano in un canalone della zona montana.

Le ricerche

L’allarme era scattato intorno alle 23.30 di ieri, quando l’uomo non aveva fatto rientro a casa. Immediatamente erano state attivate le ricerche, coordinate dai Vigili del Fuoco, con l’intervento di squadre specializzate provenienti da diversi comandi provinciali.

Sul posto sono intervenute:

le squadre dei vigili del fuoco da Canzo con mezzi fuoristrada,

con mezzi fuoristrada, personale da Como con l’ UCL (Unità di Comando Locale) e operatori TAS (Topografia Applicata al Soccorso),

con l’ (Unità di Comando Locale) e operatori (Topografia Applicata al Soccorso), le Unità Cinofile da Monza e Pavia ,

da e , una squadra IMSI Catcher dalla direzione regionale VVF Lombardia per la localizzazione tramite segnale telefonico,

dalla direzione regionale VVF Lombardia per la localizzazione tramite segnale telefonico, e la squadra SAPR con droni.

Alle ricerche hanno collaborato anche i carabinieri di Asso e una squadra di volontari del Soccorso Alpino di Canzo.

Le operazioni, avviate durante la notte e proseguite per tutta la mattinata, si sono concluse con la tragica scoperta. Al momento non sono note le cause del decesso, che saranno chiarite dalle autorità competenti.