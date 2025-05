A poche ore dal pronunciamento del Tar (Tribunale Amministrativo della Lombardia), che ha decretato che il Nido Magnolia di Como potrà restare aperto per il prossimo anno educativo, interviene il Comitato Como a Misura di Famiglia.

“Il TAR ha accolto la sospensiva della delibera del Comune di Como, una vittoria importante che ci riempie di orgoglio e di speranza”. Si legge nella nota diffusa.

“Questa notizia ci rende ancora più consapevoli della forza della nostra comunità, che crede, lotta e si fa sentire per proteggere gli interessi dei nostri bambini.

Sapere che i piccoli del Magnolia potranno, a settembre, rivedere le loro educatrici e tornare negli spazi familiari ci ricorda quanto sia fondamentale garantire una continuità educativa, poiché i nostri bambini sono il nostro futuro”.

Quindi una riflessione che sembra indirizzata a sindaco e giunta: “La politica non si fa solo nei palazzi, ma tra la gente, sostenendo iniziative come questa che sembravano ormai perse. Un enorme grazie a tutti voi, che avete creduto in questa battaglia, supportando anche economicamente le famiglie coinvolte”.



Prosegue intanto la raccolta fondi a sostegno delle spese legali a carico delle famiglie ricorrenti, in vista della fase di merito prevista per febbraio 2026. Qui i dettagli.



