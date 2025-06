Regione Lombardia ha stanziato quasi 4,7 milioni di euro per la manutenzione straordinaria di funivie e funicolari, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e potenziare il trasporto pubblico locale e il turismo montano. Un’importante parte di questo finanziamento, 1.948.584 euro, è destinata alla provincia di Como, con un focus su due infrastrutture cruciali per la mobilità e il richiamo turistico della zona.

Il contributo si suddivide tra la funivia Argegno-Pigra, che riceverà 448.960 euro, e la funicolare Como-Brunate, a cui andranno 1.499.624 euro. Gli interventi previsti includono la sostituzione delle funi, la manutenzione delle pulegge, il rifacimento dei motori e dei freni, nonché l’installazione di nuovi sistemi di sicurezza e di accesso per i passeggeri.

Anna Dotti, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha espresso grande soddisfazione per la delibera approvata dalla Giunta regionale. “Questi investimenti – ha dichiarato Dotti – sono fondamentali per garantire una mobilità moderna e sicura, in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini e di valorizzare il nostro patrimonio turistico”. La consigliera ha anche sottolineato l’impegno concreto dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, per il rafforzamento di una mobilità alternativa e sostenibile in Lombardia.

Dotti ha inoltre rimarcato come questi interventi non solo miglioreranno il trasporto locale, ma rafforzeranno anche l’attrattività turistica della provincia di Como, un elemento centrale per l’economia locale. Con questa iniziativa, Regione Lombardia conferma il suo impegno verso la sicurezza, la sostenibilità e lo sviluppo delle infrastrutture strategiche.