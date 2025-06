(ANSA) – MILANO, 09 GIU – Arriveranno dopodomani a Milano per essere curati in ospedali della Lombardia alcuni bambini di Gaza con i loro familiari. Fra di loro c’è anche Adam, l’unico dei dieci figli della dottoressa Alaa al-Najaar, sopravvissuto al bombardamento della loro casa. Adam sarà curato al Niguarda di Milano. Altri, spiegano dall’assessorato regionale al Welfare, saranno ricoverati al Policlinico e all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. "Confermiamo così, come già indicato al Governo – ha osservato l’assessore regionale Guido Bertolaso – tutta la nostra disponibilità a curare questi bambini con grande senso di responsabilità" (ANSA).