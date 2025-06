(ANSA) – ROMA, 09 GIU – E’ il referendum che prevede la riduzione del periodo di residenza per la richiesta di cittadinanza italiana a lasciare più perplessi i cittadini del Lazio: il 67% (quando sono state scrutinate la metà circa del totale delle 5323 sezioni) è per il ‘sì’ mentre la restante parte dei votanti ha scelto per il ‘no’. Dunque oltre 289mila hanno votato ‘sì’, ovvero per ridurre da 10 a 5 gli anni la residenza regolare necessaria in Italia per poter chiedere la cittadinanza italiana, gli altri 137mila votanti si sono espressi in modo contrario. Negli altri quesiti referendari il sì è stato registrato da quasi il 90% dei partecipanti al voto. In particolare, il quesito sul reintegro dei licenziamenti illegittimi ha visto il 91% dei sì; quello sui licenziamenti e limiti indennità l’89% dei si’. Il quesito sulla tutela dei contratti a termine vede il sì di oltre il 90%. Infine quello sulla responsabilità degli infortuni sul lavoro vede favorevole oltre l’89% dei votanti. (ANSA).