Provvedimenti della questura di Como dopo gli arersti e le denunce dei giorni scorsi. Il pakistano di 23 anni arrestato domenica scorsa mentre tentava di rubare un monopattino elettrico, dopo la condanna è stato portato al centro per i rimpatri di Milano. Divieto di dimora in Lombardia e Piemonte invece, dopo la condanna a 8 mesi, per il marocchino di 36 anni arrestato all’ospedale Sant’Anna, per aver fatto razzia nelle camere dei degenti.

Foglio di via da Grandate per un anno a un cernobbiese di 21 anni denunciato dai carabinieri di Fino Mornasco per aver rubato in un supermercato. Stesso provvedimento per un 20enne di Pavia che aveva rubato in supermercato a Como, non potrà tornare in città per un anno.

Foglio di via valido invece 2 anni da Bellagio, Lezzeno e Magreglio, per un milanese del 79, denunciato per lesioni l’8 luglio scorso dai carabinieri di Bellagio. L’uomo aveva provocato un incidente e, nel tentativo di allontanarsi aveva investito uno degli occupanti dell’altro veicolo. Non potrà fare ritorno a Mariano Comense per due anni, un rumeno del 69, denunciato dai carabinieri per un furto in un supermercato.

Ammonimento del questore Marco Calì invece per un 28enne varesino segnalato dai carabinieri di Lurate Caccivio per atti persecutori nei confronti della ex fidanzata.