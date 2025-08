Primo weekend da bollino nero per l’estate 2025. La mattinata di oggi era già segnalata da giorni come la più critica sulle strade per la partenza di migliaia di italiani dai grandi centri urbani verso le località di montagna al nord e di mare al Sud e verso i confini di Stato.

Nel Comasco si sono registrate lunghe code, come previsto, sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. Traffico rallentato nel tratto tra lo svincolo di Como Monte Olimpino e Chiasso. Tante le auto con targa straniera in viaggio per tornare a casa dalle vacanze in Italia e quelle che si dirigono al confine per iniziare il periodo di ferie all’estero. Tanti anche i camper in coda. In autostrada è segnalata la chiusura della dogana commerciale di Brogeda a causa della festa nazionale svizzera che si è celebrata ieri. La riapertura della dogana e la ripresa del traffico commerciale nella giornata di lunedì porterà gli inevitabili consueti disagi per gli automobilisti che percorrono la A9. Verrà istituita, dalle 4 alle 14, una deviazione di carreggiata per consentire alle auto di passare prioritariamente. Questo permetterà di modulare il transito dei mezzi pesanti accumulati tra Lomazzo nord e Como Grandate verso la dogana.

Contestualmente, saranno chiusi gli svincoli di Lomazzo nord, in entrata verso Chiasso, e di Fino Mornasco in entrata verso Lainate e Chiasso e in uscita per chi proviene da Lainate e il ramo di allacciamento sulla Tangenziale di Como.

Dopo la mattinata da bollino nero, pomeriggio del sabato e domenica segnalati da bollino rosso. Nel pomeriggio e nella serata di domani si concentreranno i rientri verso le grandi città di coloro che hanno scelto il weekend fuori porta.

Sulle strade Anas è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti nel weekend. Sono stati sospesi 1.348 cantieri in Italia, l’81% del totale. L’intensificazione della circolazione in Lombardia riguarda in particolare la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga. Sul Lario osservata speciale la Statale Regina, dove ai turisti della settimana, nel weekend si aggiungono coloro che si mettono in viaggio per il fine settimana o per una gita di giornata.