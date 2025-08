E’ iniziato il mese di agosto e si avvicina l’inizio del campionato di serie A. Il Como in questa fase è in ritiro a Marbella e si prepara ad affrontare due prestigiose amichevoli. Mercoledì alle 20.30 a Cadice i lariani sono attesi dal confronto con il Betis Siviglia, squadra con cui c’è un buon rapporto di collaborazione. Proprio dal club andaluso sono arrivati infatti Diao e Rodriguez. Domenica alle 21, allo stadio Cruyff, la squadra di Cesc Fabregas scende in campo contro il Barcellona nel Trofeo Gamper. La capienza è si soli 6mila posti e per i sostenitori lariani sarà oggettivamente difficile trovare tagliandi, che sono stati riservati ai soci blaugrana.

Sul mercato tiene sempre banco l’ingaggio dello spagnolo Alvaro Morata. Le ultime news danno il capitano della Nazionale più vicino al Como, con i turchi del Galatasaray (ultima formazione dell’attaccante) che sarebbero pronti a dare il via libera alla cessione. Su questo fronte si attendono aggiornamenti da un momento all’altro.

A livello di sfide ufficiali, la stagione 2025-2026 della squadra lariana scatterà con la partita Como-Südtirol, valida per i 32esimi di Coppa Italia. La gara è stata programmata sabato 16 agosto alle 18.30 allo stadio Sinigaglia.

In campionato il Como esordirà domenica 24 agosto alle 18.30 allo stadio Sinigaglia contro la Lazio. La settimana dopo lariani in trasferta a Bologna, esattamente sabato 30 agosto, sempre alle 18.30. Dopo una settimana di pausa per gli impegni delle Nazionali, il Como torna in campo in chiusura del terzo turno. Lunedì 15 settembre alle 20.45 i biancoblù attendono sul Lario il Genoa.