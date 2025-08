(ANSA) – NEW DELHI, 04 AGO – Più di 30 mila persone hanno preso parte all’alba ad una marcia silenziosa di 45 chilometri a Kolhapur, nello stato indiano del Maharashtra, per chiedere il ritorno dell’elefantessa Mahadevi. Mahadevi, una femmina di 36 anni, è stata trasferita lo scorso 28 giugno nella riserva naturalistica di Jamnagar, in Gujarat, di proprietà di Anant Ambani, il figlio del miliardario Mukesh Ambani, su richiesta dell’associazione animalista Peta, che ha segnalato le preoccupanti condizioni di salute dell’animale. L’elefantessa, venerata come una dea vivente, appartiene a un tempio giainista di Kolhapur. Al momento della sua partenza verso il centro di recupero era stata salutata da migliaia di persone in lacrime. Una petizione per il suo ritorno, indirizzata alla Presidente Droupadi Murnu, è già stata firmata da 200mila persone. Anche la politica è scesa in campo: il governo del Maharasthra ha annunciato che farà ricorso alla Corte Suprema. (ANSA).