(ANSA) – ANCONA, 04 AGO – "Ha fatto bene l’Unione europea a impedire una guerra commerciale, quindi sospendere le contromisure e poi vediamo come andrà la trattativa. Siamo ancora a un quadro generale con il 15%, poi bisognerà vedere le esenzioni, trattare e lavorare settore per settore. Serve ancora tempo, le risposte non sono definitive le valutazioni devono essere fatte alla fine di questo lavoro che durerà settimane se non mesi". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani interpellato sui dazi a margine dell’evento di Ancona per presentare gli interventi del governo per le Marche. "Noi – ha sottolineato – siamo fortemente impegnati come italiani lavorando con Bruxelles e con gli Stati uniti per fare in modo che i nostri prodotti di qualità possano essere tutelati". Italia ed Europa, ha aggiunto, "avendo dazi al 15% possono anche sfruttare l’opportunità che deriva dal fatto che altri paesi che esportano prodotti analoghi hanno dazi più elevati: questo può rappresentare una chance per andare a occupare spazi che finora non erano occupati. Bisogna lavorare ed essere determinati, avere la capacità di reagire, con una azione forte da parte del governo per tutelare il nostro sistema imprenditoriale". (ANSA).