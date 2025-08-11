(ANSA) – SASSARI, 11 AGO – È morto stamattina all’ospedale Gemelli di Roma il bambino di 4 anni, figlio di turisti romeni in vacanza a Olmedo, nel nord ovest della Sardegna, trasferito nella capitale dopo un primo ricovero in rianimazione al Santissima Annunziata di Sassari per un colpo di calore. Secondo quanto era stato appurato dai carabinieri della Compagnia di Alghero, nel pomeriggio di mercoledì scorso il piccolo, approfittando di un momento di riposo dei genitori, era uscito di casa e quando papà e mamma si erano accorti della sua assenza lo avevano cercato trovandolo privo di sensi nella loro auto parcheggiata sotto il sole cocente. (ANSA).