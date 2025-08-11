(ANSA) – L’AQUILA, 11 AGO – Due incendi boschivi stanno impegnando uomini e mezzi in Abruzzo. Uno è sul monte Salviano, nel comune di Capistrello, in un’area di oltre 50 ettari: in azione due elicotteri e un canadair, supportati da squadre a terra dei vigili del fuoco e della Protezione Civile regionale. L’altro è attivo da ieri pomeriggio, nel territorio comunale di Pescina, in un’area boschiva di circa 40 ettari: sul posto l’elicottero regionale "Lince Rossa", mentre alcuni agricoltori stanno utilizzando i trattori per creare linee tagliafuoco. A Pescina, vista la complessità dell’incendio, è presente anche il direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, Maurizio Scelli, che sta seguendo da vicino l’evolversi della situazione. Durante la sua visita, il direttore ha voluto ringraziare e manifestare tutto il proprio apprezzamento alle squadre della Protezione Civile e ai vigili del fuoco. La Protezione Civile regionale rinnova l’appello alla popolazione "a mantenere alta la prudenza, in particolare in queste giornate caratterizzate da condizioni di elevato rischio incendi". (ANSA).
Lascia un commento