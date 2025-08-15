(ANSA) – ROMA, 15 AGO – Un passaggio di aria instabile determinerà, nelle prossime ore, rovesci e temporali sparsi sulle regioni meridionali, in particolare sui settori tirrenici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dalla tarda sera di oggi precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco, su Basilicata, Calabria e Sicilia, in estensione alla Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani allerta gialla sulla provincia autonoma di Bolzano, sulla Campania e sulla Calabria, su alcuni settori della Basilicata e su gran parte della Sicilia. (ANSA).