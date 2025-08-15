(ANSA) – CAGLIARI, 15 AGO – Un quindicenne è precipitato da uno scoglio di circa tre metri in località Su Portu, a Solanas, a circa trenta chilometri da Cagliari, ed è stato soccorso dal mare dai mezzi della Guardia costiera del capoluogo. L’incidente a fine mattinata. A bordo delle unità CP577, Alfa 67 e Bravo 170 è stato imbarcato personale medico del 118, mentre i bagnini da terra hanno fornito un supporto nelle operazioni di recupero. Il ragazzo è stato stabilizzato su una barella spinale e successivamente trasportato via mare fino alla spiaggia, dove ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118. Il giovane è stato trasferito in codice rosso all’ospedale per ricevere le cure necessarie. Le operazioni di soccorso sono durate circa un’ora. A Muravera, invece, una bambina di quattro anni ha rischiato di annegare nella piscina di una struttura turistica nel comune del sud Sardegna. I bagnini si sono resi conto di quello che stava succedendo e sono prontamente intervenuti. La bimba si è ripresa, ma è stata comunque portata in elicottero all’ospedale Brotzu di Cagliari: non è in pericolo di vita. Intervento di soccorso in spiaggia a Maladroxia, sul litorale di Sant’Antioco, sud ovest Sardegna, per una 17enne punta da una vespa e in shock anafilattico. La salvezza è arrivata dall’alto: un medico è sceso dal verricello calato dall’elicottero e in tempo di record le ha somministrato l’iniezione che le ha salvato la vita. L’allarme è stato lanciato appena si sono presentati i primi sintomi. E dall’ospedale Brotzu di Cagliari è partito l’elicottero con il personale medico a bordo. Impossibile l’atterraggio. E allora ecco la discesa dal verricello con l’iniezione pronta davanti a decine di bagnanti. La giovane si è ripresa subito: non è stato necessario il trasferimento in ospedale. (ANSA).