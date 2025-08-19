Sessanta persone identificate e venti veicoli controllati ieri sera a Cantù, durante un controllo straordinario della polizia di Stato sul territorio per prevenire e contrastare furti e altri reati. Gli specialisti della divisione anticrimine, le pattuglie della questura di Como e due equipaggi del reparto prevenzione crimine Lombardia hanno effettuato posti di blocco e controlli in centro Cantù, nella zona della stazione e nelle principali vie della Città del Mobile.

Controlli anche nei locali pubblici e in una sala slot. Le attività di prevenzione e i servizi di controllo proseguiranno a Como e sul territorio provinciale.