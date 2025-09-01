Lunedì 8 settembre Alzate Brianza festeggia la Madonna di Rogoredo e la fiera secolare ad essa collegata. Una delle più importanti manifestazioni zootecniche in grado di richiamare in paese tantissime persone provenienti da tutta Lombardia.

Ma oltre all’esposizione degli animali, ci sono le bancarelle, il luna park, gli stand gastronomici e tanti eventi ricreativi a rendere l’appuntamento dell’8 settembre molto atteso. Un ricco palinsesto a partire da venerdì 5, quando alle 20:30 ci sarà l’offerta del Cero da parte dell’Amministrazione Comunale, con il corteo che partirà alle 19:45 da Piazza Municipio.

Il week end sarà dedicato all’intrattenimento e agli spettacoli con anche i giochi medievali in legno e tanta musica a cura di Pro Loco-“FuoriFiera” e nel gran finale dell’8 settembre, alle 23, la serata verrà conclusa dai fuochi d’artificio. Tante anche le attività collaterali alla festa patronale e alla celebrazione religiosa della Nascita della Madonna, come ad esempio l’apertura straordinaria dal 6 all’8, del terrazzo panoramico della Torre Civica dalle 14 alle 18.

Domenica 7 settembre ci sarà invece il primo raduno dei Trattori con anche l’esposizione di quelli d’epoca e il mercato agricolo “Dalla terra… alla tavola” in collaborazione con Coldiretti Como-Lecco. Una settimana di tradizione, cultura e musica attorno alle vie circostanti del Santuario della Madonna di Rogoredo per portare divertimento a tutte le età.