Operazione Lago Sicuro: 67 interventi nel 2025, soccorse 119 persone. Ora si guarda all’estate

67 operazioni nel 2025, in cui sono state soccorse 119 persone, di cui 16 in imminente pericolo di vita, e assistite 40 imbarcazioni sotto il coordinamento della Guardia Costiera. È il bilancio della riunione a Menaggio convocata dall’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori.

Operazione Lago Sicuro 2026, la riunione a Menaggio dell’Autorità di Bacino

L’operazione Lago Sicuro 2026 in vista dell’estate coinvolgerà tutti i mezzi navali e le associazioni di volontariato che operano sul Lario per la sicurezza della navigazione, il pronto intervento e il soccorso a bagnanti e diportisti. Per la stagione estiva, inoltre, l’Autorità di Bacino ha emanato un’ordinanza di sicurezza balneare che prevede specifiche disposizioni per l’utilizzo dei pontili, consigli utili per la balneazione, divieti di balneazione e tuffi, obblighi per i diportisti.

Una riunione di “fondamentale importanza” per il presidente dell’Autorità di Bacino Luigi Lusardi “per garantire ai fruitori delle splendide acque del Lario sicurezza e prontezza d’intervento”. Durante l’incontro il presidente ha ringraziato tutte le forze presenti, tra cui la guardia costiera, i vigili del fuoco, la guardia di finanza, la polizia di stato, le polizie provinciali, oltre alle numerose associazioni di volontariato, e sono state analizzate le tematiche relative all’attività di noleggio e locazione.