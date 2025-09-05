(ANSA) – TRIESTE, 05 SET – Il Raggruppamento Operativo Speciale (Ros) dei Carabinieri ha fermato una persona in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste, gravemente indiziata dei reati di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale e istigazione a delinquere. A carico della persona pendono anche le aggravanti dell’apologia riguardante delitti di terrorismo e di aver commesso il fatto attraverso strumenti informatici o telematici. Il fermo è avvenuto stamattina e all’ operazione hanno partecipato anche militari del Comando Carabinieri di Trieste e delle Squadre Operative di Supporto del 13/o Carabinieri Reggimento Friuli – Venezia Giulia. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di conferenza stampa convocata per le ore 12.00 in Procura a Trieste. (ANSA).