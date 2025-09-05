(ANSA) – ROMA, 05 SET – Il primo weekend di settembre sarà soleggiato e con temperature in aumento. E’ quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, che conferma la presenza dell’anticiclone fino ai primi giorni della prossima settimana. "Solo nelle prossime ore – afferma – saranno possibili temporali sparsi sulle Alpi, sulle Prealpi e localmente sulle pianure adiacenti; questi rovesci saranno in graduale spostamento da ovest verso est". Oggi, dunque, è previsto qualche perturbazione al mattino ancora tra Lombardia e Triveneto, in particolare a ridosso dei rilievi. Dal pomeriggio l’instabilità interesserà al più l’estremo Nord-Est, ancora una volta soprattutto le montagne ma a tratti anche le vicine pianure. Nel fine settimana, invece, dominerà il sole. Le temperature saranno "gradevoli fino a sabato", continua Tedici, poi "domenica inizierà a fare caldo in Sardegna, con punte di 37-38°C nelle zone interne e condizioni di afa lungo le coste, ed in seguito anche sullo Stivale". Tra lunedì e martedì è, infine, prevista "un’onda mobile calda", cioè un anticiclone apparente che precede un fronte atlantico in arrivo con piogge sparse. "Infatti – conclude l’esperto – da mercoledì in poi arriveranno dei temporali localmente intensi che colpiranno il Nord, la Sardegna, il Lazio e la Toscana con qualche acquazzone non escluso entro giovedì sul settore tirrenico meridionale". Nel dettaglio: – Venerdì 5. Al Nord: nubi sparse, qualche rovescio al Nordest. Al Centro: bel tempo. Al Sud: bel tempo. – Sabato 6. Al Nord: bel tempo. Al Centro: soleggiato, più caldo. Al Sud: sole prevalente. – Domenica 7. Al Nord: bel tempo, più caldo. Al Centro: soleggiato, più caldo. Al Sud: soleggiato. Tendenza: "onda mobile calda con temperature in aumento", intensa perturbazione da mercoledì. (ANSA).