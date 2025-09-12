In seguito alle conseguenze del maltempo di mercoledì scorso, il Comune di Como ha avviato le attività di censimento dei danni. I cittadini e le attività produttive che hanno subito problemi strutturali agli edifici e alle loro pertinenze, alle aree esterne ma anche all’impiantistica, all’arredamento e agli elettrodomestici, entro lunedì 15 settembre alle ore 24 potranno inviare una mail all’indirizzo protezione.civile@comune.como.it con una breve descrizione e una prima quantificazione del danno, accompagnata possibilmente da fotografie e dai riferimenti per essere contattati. Raccolte le segnalazioni il Comune provvederà a inoltrarle alla Regione Lombardia per i successivi adempimenti.