Rinforzi per i vigili del fuoco di Como. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Anna Dotti annuncia l’arrivo sul territorio provinciale di 11 nuovi vigili del fuoco che hanno terminato il 110° corso nazionale. “L’arrivo di queste nuove unità rappresenta un concreto rafforzamento della sicurezza per i comaschi – commenta Anna Dotti – Il sistema di soccorso potrà operare con maggiore efficienza e tempestività”.

“Ogni nuova unità è un passo avanti nella protezione dei cittadini – prosegue Dotti – Significa interventi più rapidi in caso di emergenza e maggiore tranquillità per famiglie e imprese della nostra provincia”.

“Fratelli d’Italia Lombardia continua a lavorare per garantire sicurezza e servizi concreti sul territorio – conclude Dotti –. Il potenziamento dei Vigili del Fuoco è un chiaro esempio di come impegno e competenza possano fare la differenza nella vita quotidiana dei cittadini”.