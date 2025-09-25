Il Comune di Cantù ha prorogato a domenica 28 settembre alle 12.30 il termine ultimo per la presentazione delle segnalazioni dei danni subiti a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito anche la città del mobile nei giorni scorsi.

Chi avesse subito danni strutturali agli edifici, alle pertinenze (come box o cantine), oppure a beni mobili (arredi, elettrodomestici, impianti), può inviare una prima quantificazione dei danni.

Le segnalazioni potranno essere presentate: all’indirizzo PEC comune.cantu@pec.regione.lombardia.it (è possibile scrivere anche da e-mail ordinaria); all’indirizzo e-mail protocollo@comune.cantu.co.it o consegnando la documentazione all’Ufficio Protocollo del Comune in Piazza Parini 4, aperto fino a domenica dalle ore 9 alle 12.30.

Le richieste dovranno contenere: una breve descrizione dei danni, una prima stima economica, massimo 3/4 fotografie e il recapito telefonico del dichiarante. Allegare al modulo “Scheda danni” anche una fotocopia della carta d’identità. La disposizione è valida sia per privati cittadini sia per attività produttive.