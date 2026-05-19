Senso unico alternato in via Oltrecolle a Como fino al 24 maggio

Traffico difficoltoso e rischio code per tutta la settimana in via Oltrecolle. Il cantiere attivo per la realizzazione di infrastrutture della rete elettrica, salvo imprevisti proseguirà fino al 24 maggio prossimo. Questa mattina, sono intervenuti gli agenti della polizia locale perché, contrariamente a quanto richiesto dal Comune, non erano in servizio i movieri, previsti nelle ore di punta per ridurre il più possibile i problemi alla viabilità.

I lavori i via Oltrecolle prevedono il senso unico alternato. Un’apposita ordinanza di Palazzo Cernezzi autorizza l’intervento e lo scavo per la realizzazione di infrastrutture Enel. Per tutta la durata del cantiere, è previsto un semaforo per regolare il passaggio in corrispondenza del restringimento della corsia.

Il Comune ha previsto alcune direttive per ridurre il rischio caos. “Per creare il minor disagio possibile alla circolazione durante le ore di punta, dalle 7.30 alle 9 e dalle 16 alle 19.30 o nel momento in cui si vengono a formare code troppo consistenti o non bilanciate nei due sensi di marcia – si legge nei documenti di Palazzo Cernezzi – il semaforo sarà sostituito da movieri, garantendo il transito dei pedoni in completa e totale sicurezza lungo il marciapiede in corrispondenza del posizionamento del mezzo d’opera”.

Questa mattina, in un momento di particolare caos, gli agenti della polizia locale di Como sono intervenuti per un controllo e hanno sanzionato i responsabili per l’assenza dei movieri. I lavori sono poi proseguiti regolarmente e, salvo imprevisti, dovrebbero concludersi entro domenica.