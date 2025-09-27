Ancora pioggia su tutto il territorio di Como e provincia. Ieri intorno alle 22 è stata riaperta via per Brunate, in entrambi i sensi di marcia, ma le forti piogge di questa mattina stanno già formando una nuova, grossa, buca nella sede stradale. La protezione civile di Regione Lombardia ha diramato un’allerta arancione per oggi, da domani invece è prevista una tregua.

La nuova buca che si è formata in via per Brunate

Maltempo a Como e provincia, le modifiche alla viabilità

In città restano chiuse, almeno per il momento, le vie Nino Bixio e XXVII Maggio, anche se nelle scorse ore si era ipotizzata una possibile riapertura. Divieto di circolazione anche in via Santa Marta e nel tratto di via Borsieri (da via Regina Teodolinda a viale Innocenzo), dove – lo ricordiamo – le forti precipitazioni di mercoledì notte hanno causato un cedimento stradale. I tecnici sono ancora al lavoro per coprire la voragine che si è formata nell’asfalto e per concludere gli interventi di messa in sicurezza. In via precauzionale, resta chiusa anche via dei Patrioti a Civiglio. Inevitabili i disagi alla viabilità e le code in città.

La buca in via Borsieri, all’incrocio con viale Innocenzo

Nonostante il maltempo, fa sapere la polizia locale, proseguono anche oggi le operazioni di ripristino, pulizia, soccorso. I volontari di Protezione civile, del gruppo comunale, della provincia di Como e anche provenienti anche da altre province, sono al lavoro anche oggi in diversi punti della città, in particolare nelle zone più critiche, dove il maltempo ha causato maggiori danni.

A Cantù, la via Como rimane a senso unico alternato in uscita dalla città.

La via Como a Cantù a senso unico alternato

Interrotto il collegamento sulla provinciale 38 che collega Cantù e Alzate Brianza, dove i lavori per chiudere la grande e profonda voragine saranno lunghi.

La voragine che si è formata tra Cantù e Alzate

Lariana, ponte Bailey a Blevio: sospeso il trasporto pubblico locale

La Lariana a Blevio è stata riaperta a senso unico alternato in corrispondenza del ponte militare Bailey. Superata anche la prova dei bus, ma il trasporto pubblico rimarrà sospeso fino alla fine dell’allerta. In particolare, la linea C130 effettua un servizio ridotto tra Bellagio e Torno. La linea C131 effettua un servizio ridotto tra Palanzo e Torno.

Gli abbonati delle linee interrotte possono utilizzare gratuitamente la Navigazione, anche se – per via delle condizioni meteorologiche avverse e della presenza di detriti nel lago – diverse corse sono state sospese. Fino a lunedì, quindi, la tratta Torno-Como e Como-Torno sarà effettuata con il mezzi di Navigazione Laghi.