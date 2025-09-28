La Pallacanestro Cantù scende in campo a pochi giorni dall’inizio del campionato: una buona prestazione, quella degli uomini di coach Nicola Brienza, che tuttavia si lasciano sfuggire la vittoria. Il Trofeo degli Angeli va a Trieste, che batte i brianzoli. I biancoblu devono arrendersi nel secondo tempo: 88-91 il risultato finale. La positiva preseason della Pallacanestro Cantù si chiude così con un bilancio di 6 vittorie e 3 sconfitte.

Trofeo degli Angeli, la Pallacanestro Cantù sconfitta per tre punti

Una partita, quella contro Trieste, in cui i canturini hanno dato il massimo anche se hanno pagato l’assenza di Moraschini, ancora influenzato, e di Okeke, fermato precauzionalmente dopo una leggera distorsione a una caviglia rimediata nell’amichevole con Sassari. Fino all’ultimo i biancolu non si sono arresi, ma non hanno trovato le forze per ribaltare il risultato, che i friulani hanno conquistato con soli tre punti di vantaggio.

Ora occhi puntati sull’inizio del campionato. Domenica 5 ottobre al via la stagione regolare con la partita contro la Dolomiti Energia Trentino, seguita dalla sfida casalinga contro Reggio Emilia il 12 ottobre. Tra gli appuntamenti più attesi i derby contro Varese e Milano.

Il commento di coach Brienza

“Abbiamo fatto un altro weekend di alto livello. Come nel caso di settimana scorsa, giocare due partite in due giorni non è facile e nel secondo tempo siamo calati. Anche oggi ci sono comunque molte indicazioni positive, come la reazione finale”. Con queste parole l’allenatore canturino, Nicola Brienza, commenta la partita giocata questa sera al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate.

“Abbiamo fatto bene contro una squadra molto forte come Trieste, che sarà tra le protagoniste del campionato. Si chiude una preseason di alto livello, in cui il gruppo ha risposto bene agli stimoli che abbiamo dato in palestra e ha lavorato con grande serietà. Ovviamente, per trovare tutti insieme le giuste misure in campo ci vuole del tempo e siamo solo all’inizio del nostro percorso, ma le premesse sono buone“, sottolinea ancora Brienza. “Da domenica prossima – conclude il coach biancoblu – si inizierà davvero a fare sul serio e si alzerà ulteriormente il livello”.