Oltre 8 milioni e 600mila euro dal Ministero delle Infrastrutture al Comasco per la manutenzione e la riqualificazione delle strade provinciali. Lo annuncia il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Anna Dotti. Il totale del finanziamento alla Regione Lombardia ammonta a quasi 122 milioni di euro.



“La ripartizione dei fondi, frutto di un impegno concreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, segna un vero record. – commenta Dotti – Per la prima volta l’assegnazione non si limita a cifre generiche, ma risponde alle reali esigenze di adeguamento della rete stradale provinciale, con una distribuzione attenta e oculata. Si tratta di risorse significative per garantire sicurezza, efficienza e qualità della mobilità locale. Un’opportunità concreta per intervenire sulle strade di Como e dell’intera Lombardia, – conclude Dotti – valorizzando il territorio e rispondendo ai bisogni dei cittadini”.