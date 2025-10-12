Torna anche a Como l’annuale appuntamento di “Puliamo il Mondo”, la più grande iniziativa mondiale di cittadinanza attiva nata in Australia e organizzata in Italia da Legambiente dal 1993. La finalità principale è sensibilizzare sulla necessità non solo di evitare di abbandonare rifiuti ma anche di produrne di meno, ridurre i consumi di plastica, sviluppare il riuso e l’economia circolare.

A Como l’appuntamento è per oggi dalle 9 alle 12, con partenza dal parcheggio Ippocastano in via Aldo Moro. L’iniziativa si svolge con la collaborazione e il contributo del Comune di Como e il supporto della società Aprica.