La Nazionale femminile torna in campo dopo l’avventura agli Europei della scorsa estate, quando le azzurre avevano conquistato la semifinale. Italia-Giappone è l’amichevole che si gioca venerdì 24 ottobre alle 18.15 allo stadio Sinigaglia. A ospitare le ragazze di Andrea Soncin sarà proprio lo stadio comasco e, per l’occasione, è prevista una serie di provvedimenti viabilistici. Non sono da escludere, quindi, disagi alla viabilità comasca, considerando – tra l’altro – che il fischio di inizio sarà in pieno orario di punta, quando molti lavoratori sono di rientro.

Calcio femminile, Italia-Giappone al Sinigaglia: i provvedimenti viabilistici

Ma torniamo alle misure previste dalla polizia locale di Como. Da questa mattina e fino alla mezzanotte di domani, è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata in viale Vittorio Veneto, nel lato sinistro in direzione viale Puecher. Stesso provvedimento nella vicina via Sinigaglia, nel tratto tra Largo Borgonovo e viale Masia, dalle 8 fino alla mezzanotte di venerdì. Inoltre, dalle 14 di domani fino a mezzanotte, divieto di sosta con rimozione forzata in:

viale Vittorio Veneto

viale Puecher

Largo Borgonovo

piazzale Somaini

viale Masia (tra piazzale Somaini e viale Rosselli)

in via Pietro Da Breggia

E sempre dalle 14 di venerdì fino al termine delle esigenze è previsto il divieto di circolazione in via Sinigaglia e nelle stesse strade interessate dal divieto di sosta. Previsto, infine, il doppio senso di circolazione in viale Masia (nel tratto tra viale Rosselli e via Sinigaglia), con transito consentito esclusivamente ai residenti e agli autorizzati.