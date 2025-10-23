Cinquecento milioni di euro per la sanità lombarda. La giunta regionale, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, ha approvato il terzo provvedimento del programma straordinario di investimenti per l’ammodernamento delle strutture pubbliche e l’acquisto di apparecchiature elettromedicali. La provincia di Como beneficerà di un contributo di 1.300.000 euro destinato all’ASST Lariana. I fondi saranno utilizzati per interventi volti a migliorare le infrastrutture, potenziare il parco tecnologico e rendere l’offerta sanitaria più efficiente.

“Con questo terzo provvedimento – dichiara l’assessore Bertolaso – vogliamo rendere più moderne e sicure le strutture del nostro Servizio Sanitario, rafforzando il territorio, l’emergenza-urgenza e la dotazione tecnologica a beneficio dei cittadini lombardi. Si tratta di risorse mirate, interventi strutturali e apparecchiature aggiornate che consentiranno al personale sanitario di lavorare meglio e in modo più efficiente, con benefici sulle liste d’attesa”.

“Questi investimenti rappresentano un segnale importante di attenzione da parte di Regione Lombardia verso i territori – commenta Anna Dotti, consigliere regionale di Fratelli d’Italia – Continuiamo a lavorare per garantire ai cittadini comaschi una sanità di qualità, moderna e vicina alle loro esigenze”.