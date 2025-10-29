Un milione di euro per la riqualificazione della scuola media Bossi di Mozzate. È il finanziamento che arriva direttamente da Regione Lombardia e si inserisce nel bando Recap.

Mozzate, riqualificazione della scuola media: il progetto e il finanziamento di Regione Lombardia

Un fondo regionale che punta all’efficientamento energetico dell’immobile. In particolare, 600mila euro saranno destinati al rifacimento delle coperture, l’intervento più urgente per rimediare ad alcuni problemi di infiltrazione. Secondo step: il cappotto termico su due delle tre ali della scuola, che sarà realizzato – a sua volta – beneficiando dello stanziamento di Regione Lombardia. I lavori, almeno nelle intenzioni, dovrebbero partire a giugno 2026, cioè con la fine dell’anno scolastico, e durare quattro mesi (anche se dipenderà dall’appalto e dalle imprese coinvolte). Gli interventi, vale la pena precisarlo, coinvolgeranno l’esterno della struttura, riducendo così i disagi per gli studenti. Sarà garantita sempre massima sicurezza per alunni, docenti e collaboratori scolastici.

Il cantiere, in particolare, sarà relegato al retro della scuola, da dove entreranno le imprese coinvolte nei lavori. Il progetto nella sua interezza, spiegano dal Comune di Mozzate, si aggirerebbe intorno ai 4 milioni di euro. Dovranno essere realizzati, in un secondo momento e con eventuali nuovi fondi di Regione Lombardia, nuovi serramenti e una nuova distribuzione dell’impianto di calore, oltre al consolidamento antisismico e all’abbattimento delle barriere architettoniche. A conferma che la bellezza dell’educare passa anche dalla bellezza di un luogo che è sinonimo di crescita e relazione.

Alla presentazione del progetto di efficientamento per il plesso Marco Enrico Bossi di via Libertà presenti l’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione, il comasco Alessandro Fermi, e l’assessore regionale agli Enti locali, Montagna e Risorse energetiche, Massimo Sertori. Con loro anche i sindaci di Mozzate, Locate Varesino e Carbonate, rispettivamente Clemente Ciccozzi, Luca Castiglioni e Luca Roscelli.

Alla scuola media di Mozzate la presentazione del progetto di riqualificazione finanziato da Regione Lombardia

Le parole di assessori e sindaco

“Questo è un intervento necessario su un istituto comprensivo su cui gravitano tre province, Como, Varese e Milano. Gli interventi permetteranno di ammodernare e riqualificare la scuola”, ha ricrodato l’assessore regionale Alessandro Fermi. “I soldi quando si parla di istituti scolastici non sono mai abbastanza, ne servono sempre di più. Ma la scuola resta una priorità e, fortuntamente, è un tema che mette tutti d’accordo”, ha sottolineato. “Si tratta di un primo step, ci saranno poi altri interventi da fare, ma Regione Lombardia – conclude Fermi – ha rassicurato i tre sindaci sugli step successivi”.

L’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione, il comasco Alessandro Fermi

“Un finanziamento importante per l’efficientamento energetico della scuola. Si tratta di un bando che ha avuto un ottimo riscontro e che abbiamo deciso di rifinanziare – ricorda l’assessore Sertori – Siamo arrivati a 90 milioni di euro in tutta la Lombardia destinati alle nostre scuole”. “La visita all’istituto Bossi di Mozzate mi ha entusiasmato. Ho visto la passione della direttrice, degli insegnanti e degli studenti. Sono io che ringrazio loro per il lavoro che fanno tutti i giorni nel formare i nostri ragazzi. Questa è la direzione giusta”, ha commentato.

L’assessore regionale a Enti locali, Montagna e Risorse energetiche, Massimo Sertori

“Non è solo un contributo economico, ma un segno di fiducia verso la scuola e il territorio in senso lato. È frutto di una stretta collaborazione tra i tre sindaci. Insieme abbiamo fatto pressing su Regione Lombardia”, ha ricordato il sindaco di Mozzate, Clemente Ciccozzi, che ha poi rivolto i suoi ringraziamenti agli assessori regionali Fermi e Sertori.

“L’amministrazione comunale ha già finanzato 280mila euro per un altro istituto del territorio ed entro dicembre dovremmo affidare i lavori – ha ricordato il primo cittadino – Abbiamo appena concordato con l’ufficio tecnico di partecipare a un bando 2.0 della Cer (Comunità Energetiche Rinnovabili) da indirizzare ad altri edifici. Il contributo scadrà il prossimo 30 novembre. Mercoledì 5 alle 21, invece, avremo un incontro con i sindaci dei Comuni del territorio: l’appello è alle aziende locali e ai cittadini, affinché in sala consiliare nel Comune di Mozzate partecipino alla riunione informativa perché – conclude Ciccozzi – ci sono ancora dei contributi per attingere a bandi in scadenza il mese prossimo”.