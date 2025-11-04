(ANSA) – NUORO, 04 NOV – Sono sei le persone, tutte di Orgosolo e Siniscola arrestate dalla polizia di Nuoro che ritiene di avere sgominato una banda specializzata negli assalti armati ai furgoni portavalori. Altre quattro persone sono indagate per avere favorito le azioni della banda. L’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Nuoro e condotta dalla Squadra mobile della questura nuorese, in collaborazione con il Servizio centrale operativo e il commissariato di Siniscola, scaturisce dall’assalto al portavalori della Mondialpol avvenuto il 13 marzo scorso nella zona di Torpè, quando la banda, dopo aver esploso alcuni colpi di fucile per fermare il mezzo, riusciva a impossessarsi di una valigetta con all’interno 90mila euro. Nel corso dell’indagine sono stati ricostruiti altri episodi che hanno coinvolto i 6 arrestati tra i quali: l’assalto a mano armata con uso di esplosivo al bancomat delle poste di Oliena, avvenuto il 15 agosto 2025 e quello recente ai Monopoli di Stato al deposito di Pratosardo, la zona industriale di Nuoro. In quest’ultima rapina la banda, dopo aver usato uno dei mezzi rubati come ariete, ha trafugato scatoloni di sigarette per un valore di 300mila euro; durante l’assalto, per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine, le strade di accesso alla zona sono state cosparse di chiodi, sono stati piazzati anche due falsi ordigni. Secondo i riscontri degli inquirenti, la banda progettava rapine a diversi esercizi commerciali in provincia di Nuoro. In particolare, nel mese di agosto, i banditi avevano predisposto un assalto armato a un furgone portavalori che sarebbe dovuto passare sulla 131dcn proveniente da Olbia e diretto a Cagliari. I rapinatori si erano riuniti all’interno di un capannone nella zona industriale di Siniscola, con armi, esplosivo e mezzi rubati, pronti a effettuare il colpo, ma il sistema preventivo messo in campo dalla polizia di Stato, con il dirottamento dei furgoni portavalori in transito, aveva sventato la rapina. La banda sarebbe anche responsabile di numerosi furti di auto e furgoni in mezza Sardegna. Nel corso dell’operazione di stamattina è stato trovato e sequestrato materiale usato per gli assalti, come chiodi, mototroncatrici, radio, telefoni cellulari e torce, nonché alcune stecche di sigarette provento dell’assalto al Monopolio di Pratosardo. Nella disponibilità degli arrestati sono stati trovati e sequestrati anche 300 kg di marijuana in parte già confezionata e pronta alla vendita. (ANSA).