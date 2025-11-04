(ANSA) – TRIESTE, 04 NOV – Attrazione degli investimenti esteri, crescita economica dell’Italia e dell’innovazione. Sono i temi della prima delle due giornate della terza edizione di Selecting Italy, evento organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un’occasione di incontro e confronto tra le Regioni italiane e il mondo delle imprese internazionali. Le due giornate di lavori si svolgono al Generali Convention Center di Trieste. Domani sono attesi gli interventi di Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri, Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia e delle Finanze, Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica Amministrazione; tra gli altri relatori della giornata sono previsti Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Marco Bucci, Presidente Regione Liguria, Marco Marsilio, Presidente Regione Abruzzo, e Luca Zaia, Presidente Regione Veneto. Il convegno punta anche a favorire lo scambio di esperienze, la condivisione di buone pratiche e lo sviluppo di nuove opportunità di collaborazione. (ANSA).