Operazione antidroga dei carabinieri di Lurago d’Erba e dello squadrone Cacciatori Puglia nei boschi del Parco Pineta, del Lura e del Lambro. Individuati e smantellati otto bivacchi utilizzati per lo spaccio.

Controllati tre clienti. Uno aveva mezzo grammo di cocaina e poco più di un grammo di eroina. Per tutti è stato proposto il foglio di via obbligatorio.

Recuperata refurtiva rubata da un furgone a Inverigo. I due presunti responsabili del furto, marocchini di 26 e 29 anni, sono stati individuati in una baita dismessa e sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.