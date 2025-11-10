Contrasto del dissesto idrogeologico, da Regione Lombardia arriva un milione e 486.000 euro alla provincia di Como per tre interventi di difesa del suolo.
La giunta regionale ha infatti approvato una delibera con la quale stanzia quasi 20 milioni di euro relativi al programma 2025-2027 per 36 interventi urgenti in 11 province della Lombardia.
A beneficiarne, nella provincia di Como, saranno il capoluogo, San Bartolomeo Val Cavargna e Cabiate.
A Como sono destinati 440mila euro per “interventi nel Parco regionale Spina Verde – Comparto del Monte Goj – Valbasca”; a San Bartolomeo 406mila euro per la “realizzazione di opere di drenaggio superficiale in località Ora”; a Cabiate, infine, 640mila euro, per interventi di ripristino dei danni seguiti all’alluvione del 22 settembre scorso.
