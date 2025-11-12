Cantù presidiata, controlli straordinari dei carabinieri in collaborazione con la squadra intervento operativo del 3° Reggimento Lombardia. Un 40enne residente a Monguzzo è stato arrestato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina per un ordine di carcerazione per scontare 11 mesi e 25 giorni di reclusione.

Un minorenne controllato nella zona di Vighizzolo e trovato in possesso di un coltello a serramanico di 24 centimetri è stato denunciato per porto abusivo di armi e segnalato al tribunale per i minorenni per la violazione della messa alla prova.

Alla stazione di Lomazzo, dopo la segnalazione di una rissa, un 27enne di Limido Comasco ha minacciato e offeso i carabinieri. E’ stato denunciato per minaccia, oltraggio a pubblico ufficiale e vilipendio alla Repubblica.